Das Brandenburger Sozialministerium hat in diesem Jahr 710.348,75 Euro aus Lottomitteln für gemeinnützige Projekte bewilligt - deutlich weniger als 2022. Insgesamt seien Förderungen für 60 Vorhaben bewilligt worden, teilte das Ministerium am Dienstag in einer Bilanz mit.

So erhielt der Freundeskreis des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann 60.000 Euro für Hilfstransporte mit Medikamenten und medizinischen Produkten in die Ukraine. Der Potsdamer Oberlin-Verein erhielt 32.000 Euro für ein auf Autisten zugeschnittenes Wegeleitsystem auf dem Klinik-Campus und die Volkssolidarität Frankfurt (Oder) 20.000 Euro zur Anschaffung einer Tiefkühlzelle in der Frankfurter Tafel. Das internationale Filmfestival "della Awards 2023" für taube Filmschaffende in Potsdam wurde mit 23.000 Euro unterstützt.

Das Lottospiel ist in Brandenburg an einen Beitrag für das Gemeinwohl geknüpft. Mit diesen Lottomitteln werden soziale, humanitäre, kulturelle und sportliche Projekte unterstützt, für die es keine anderen Förderungen des Landes gibt.