Achim Donnerstag, 28.12.2023 | 12:34 Uhr

Dem kann ich nur zustimmen. Was wäre denn die Alternative? Um Geld zu sparen, eine fehlerhafte Wahl nicht zu wiederholen? Ich finde nicht gut, dass passiert ist, was passiert ist, aber wie wir als Rechtsstaat damit verfahren ist angemessen. Seien wir doch froh, dass wir in einem Land leben in dem solche Wahl-Fehler auch Konsequenzen haben.