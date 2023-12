So könnte Karlsruhe über eine Wahlwiederholung in Berlin entscheiden

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet am Dienstag, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Bundestagswahl 2021 in Berlin wiederholt werden muss. Ein Überblick über die möglichen Folgen. Von Thorsten Gabriel

Wegen zahlreicher Pannen bei den Wahlen in Berlin im vergangenen Jahr soll die Bundestagswahl in 431 der rund 2.300 Stimmbezirke wiederholt werden. rbb|24 zeigt in einer interaktiven Karte, welche Wahllokale und Bezirke betroffen wären.

Was die Abgeordnetenhauswahl angeht, hatten die Berliner Richterinnen und Richter festgestellt, dass die Zahl der Pannen am Wahltag, dem 26. September 2021, so hoch war, dass ein bloßes Nachwählen in einzelnen Stimmbezirken nicht ausgereicht hätte, um den entstandenen Schaden zu heilen. In zu vielen Wahllokalen wurde noch bis weit nach 18 Uhr gewählt, in zu vielen Wahllokalen gab es fehlende oder falsche Stimmzettel.

All diese Fragen spielen auch in Karlsruhe eine Rolle – aber weil Berlin im Bundestag nur ein Bundesland unter vielen ist, stellt sich die Frage nach den Konsequenzen anders. Unterm Strich aber gibt es drei mögliche Szenarien, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden könnte, wobei ein Szenario am unwahrscheinlichsten ist, nämlich dass nicht neu gewählt werden muss in Berlin.