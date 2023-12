Unter dem Motto "Solidarität mit Palästina" ist am Samstag in Berlin eine Demonstration vom Halleschen Tor in Kreuzberg zum Brandenburger Tor gezogen.

Ein Polizeisprecher schätzte die Teilnehmerzahl zum Ende der Demonstration auf rund 2.000. Angemeldet waren nach Polizeiangaben 5.000. Die Versammlung sei friedlich verlaufen, sagte der Sprecher.