Schuften, wenn andere frei haben: So ist das Arbeiten an Feiertagen geregelt

Arbeitskräftemangel, Teuerung und weiterhin grassierende Corona-Erkrankungen - es wird für Arbeitgeber eine Herausforderung, den Betrieb auch an den Feiertagen aufrecht zu erhalten. Arbeitnehmer aber kennen aus genau den gleichen Gründen Stress im Job und freuen sich auf die Entspannung an den Feiertagen.

Aufgrund der schwierigen Lage bei der Suche nach Fachkräften am Arbeitsmarkt seien Arbeitgeber heutzutage meist bereit, Beschäftigte für die so wichtigen Dienste in Randzeiten und an Feiertagen stärker zu belohnen, sagt Till Bender, Rechtsanwalt bei der gewerkschaftseigenen DGB Rechtsschutz GmbH. "Die Zeiten haben sich geändert. Lösungen führen auch zu einer besseren Stimmung."

Viele Arbeitgeber würden sich für die Feiertagsarbeit nunmehr viel einfallen lassen. So zahlten Unternehmen, in denen auch an Sonn- und Feiertagen weitergearbeitet werden müsse, mittlerweile häufiger Zuschläge für besondere Zeiten oder Tage.

Doch unabhänig von diesem Abstimmungsgebot zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist Feiertagsarbeit auch klar gesetzlich geregelt, wie Claudia Knuth, Rechtanwältin und Arbeitsrechtsexpertin, betont. "An gesetzlichen Feiertagen muss grundsätzlich nicht gearbeitet werden. Ausnahmen gelten aber bei Tätigkeiten, die nicht auf andere Tage verschoben werden können, zum Beispiel im Gastgewerbe, in Krankenhäusern oder bei Sicherheitsdiensten." Als Ausgleich müsse den Mitarbeitern dafür ein anderer Ruhetag gewährt werden.



Zu beachten sei für den Arbeitnehmer, so Claudia Knuth, dass der 24. und der 31. Dezember keine gesetzlichen Feiertage seien: "An diesen Tagen muss also grundsätzlich gearbeitet werden." Dafür bedarf es keiner Sonderfestlegung oder Arbeitsvertragsklausel.