Micha Riessen Dienstag, 19.12.2023 | 18:22 Uhr

Genau, die Energiewende muß etwas entschleunigt werden. Sie kostet viel Geld und das ist bei all den Krisen (Migration, Ukrainekrieg +Gelder für zu. B. Radwege in Peru, Geld für teuren Strom in Moldawien etc lange Liste) etwas knapp. In Deutschland gibt es genügend eigene Baustellen.