Der Lichtenberger Bezirksstadtrat Kevin Hönicke (SPD) darf sein Amt weiterhin nicht ausüben. Das Berliner Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag Hönickes gegen seine Freistellung zurückgewiesen.

Wie das Gericht am Dienstag mitteilte, kann dem Stadtrat die Führung der Dienstgeschäfte verboten werden, wenn er gegen seine Verschwiegenheitspflicht verstoßen hat. Dass ein Bezirksstadtrat von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt werde, ändere nichts an dem Umstand, dass auch Stadträte sich an die Gesetze halten müssten.