Neuer rbb-Staatsvertrag wird wie geplant in Kraft treten

Der neue rbb-Staatsvertrag wird wie geplant am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Entsprechende Ratifizierungsurkunden haben Berlin und Brandenburg am Mittwoch ausgetauscht, das bestätigten die Senatskanzlei Berlin und die Staatskanzlei Brandenburg dem rbb auf Nachfrage.



Mitte Dezember hatten die Parlamente beider Bundesländer den neuen Staatsvertrag bereits gebilligt, der zuvor von den Landesregierungen beschlossen worden war.