Lenzen in der Prignitz hat einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister. Die Stadtverordneten wählten am Mittwochabend mit großer Mehrheit Walter Jahnke (SPD) in das Amt. Er war bisher Vize-Bürgermeister sowie Stadtverordneter und tritt damit die Nachfolge von Thomas Wange an. Wange (Bürger für Bürger) war im November aus persönlichen Gründen zurückgetreten.