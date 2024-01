Die Bauernproteste sind legitim und haben politisch Erfolg. Sie sind auch Wutausdruck der Landbevölkerung gegen die Ampel. Die AfD und ihre rechtsextremen Bündnisgenossen nutzen das für ihren Vormarsch in der ostdeutschen Provinz. Eine Analyse v on Olaf Sundermeyer

Bereits am Tag vor Beginn der Bauernproteste, wie sie das Land noch nie erlebt haben sollte, kündigte der AfD-Bundesvorstand seine Unterstützung dafür via Pressemitteilung an. Offenbar unerheblich für die AfD: Das eigene Grundsatzprogramm, in dem sie sich für "mehr Wettbewerb" und "weniger Subventionen" in der Landwirtschaft ausspricht, also gegen das erklärte Ziel der Bauern.

Ungefragt und ganz direkt streckte die AfD damit ihren politischen Arm nach den Straßenprotesten aus. Angesichts der geplanten Proteste legte die AfD kurzerhand ein "Sofortprogramm für unsere Landwirtschaft" auf. Hatte sie sich im Zeitalter der Polykrise doch schon zu anderen Themen zum politischen Arm der Proteste ihrer rechtsextremen Bündnisgenossen auf der Straße gemacht. Und von dieser Strategie erheblich profitiert, am meisten in der ostdeutschen Fläche. Über die Krisen zu Zuwanderung und Corona, zu Krieg, Inflation und Energiepreisen.

Offenbar unwesentlich für die AfD: Dass der Deutsche Bauernverband als Organisator der "Aktionswoche zu Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung" sich schon Ende Dezember vorsorglich von rechtsextremen Vereinnahmungsversuchen öffentlich "aufs Schärfste distanziert" hatte, "von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien, Radikalen sowie anderen extremen Randgruppen und Spinnern, die unsere Aktionswoche kapern und unseren Protest für ihre Anliegen vereinnahmen wollen".

Dessen Präsident Joachim Rukwied hatte bereits auf einer ersten Großdemonstration gegen die Streichung des Agrardiesels und der Kfz-Steuerbefreiung am 18. Dezember angekündigt: "Wenn diese beiden Maßnahmen nicht ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir am 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat." So kam es dann auch.

Inzwischen hat der Bauernverband auch einige Ministerpräsidenten aus der Kanzlerpartei SPD auf seiner Seite. Auch der Brandenburger Regierungschef Dietmar Woidke fordert nun die Rücknahme der Kürzungen für Landwirte. Die Bauernwut wirkt, der Protest hat bereits Erfolg.