Anstatt pauschal über ein Verbot zu reden, würde ich mal die Verantwortlichen und Mitglieder in den Parteien darum bitten, darüber nachzudenken, warum soviele die Faschisten wählen wollen, über eigene Fehler zu reflektieren, um etwas am eigenen Agieren zu ändern. Fehler erkennen, diese bearbeiten und NICHT ausdiskutieren und aussitzen wollen, sondern endlich mal verdammtnochmal, den Arsch hochbekommen und arbeiten. Was ist daran so schwer? Mache ich auf der Arbeit Fehler, bekomme ich Hinweise, mal was an der Fehlerursache zu machen, sonst bekomme ich irgendwann die Kündigung. Leute in den Parteien: schaut nicht auf die Strohhalme in den Augen der Anderen und überseht dabei die Balken vor den Eigenen.

Fangt an, Eure Politik wieder an den Menschen auszurichten, tretet den Lobbyisten in den Arsch und macht Eure Arbeit für das Volk!!