Zentrale Einbürgerungsstelle in Berlin geht an den Start

Wer sich in Berlin einbürgern lassen möchte, muss sich dafür seit Montag an das Landesamt für Einwanderung (LEA) wenden. Anträge werden damit nicht mehr von den Bezirken, sondern von einer zentralen Stelle bearbeitet.

Ziel sei es, die Einbürgerungsquote in Berlin spürbar zu steigern, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) vor dem Jahreswechsel. Zuletzt hätten sich die Verfahren in den Bezirken immer weiter aufgetürmt; die Wartezeiten seien deutlich zu lang gewesen, so Spranger.