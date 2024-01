Vor der Klausurtagung der SPD-Abgeordnetenhausfraktion in Leipzig an diesem Wochenende wächst innerhalb der SPD die Kritik an der Haushaltspolitik von Koalition und Senat.

Der ehemalige Finanzsenator Matthias Kollatz und der SPD-Kreischef von Charlottenburg-Wilmersdorf Kiran Niroomand monieren, dass die Koalition, die für "eine seriöse, professionelle und verantwortungsvolle Politik stehen möchte", es an "Mut und Klarheit" fehlen lassen. "Zur Transparenz gegenüber den Menschen in unserer Stadt hätte es aber auch gehört, eine ehrliche Diskussion vor dem Beschluss des Haushalts zu führen."

Bekanntlich hatte das Abgeordnetenhaus im Dezember einen Haushalt beschlossen, in dem eine Finanzierungslücke von 1,75 Milliarden Euro in diesem Jahr klafft. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hatte daraufhin zu Beginn des Jahres in einem Rundschreiben alle Senatsverwaltungen aufgefordert, pauschal 5,9 Prozent ihres jeweiligen Etats einzusparen. Mehrere SPD-geführte Senatsverwaltungen haben bereits Widerstand gegen diese Vorgabe angekündigt. In Mitte protestieren seit Wochen Träger von Jugendeinrichtungen gegen ihre drohende Schließung.