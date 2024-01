Brandenburg will gemeinsam mit drei weiteren Bundesländern durch einen Antrag im Bundesrat die Abschaffung der Agrardieselsubventionen hinauszögern.



Das Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommerns teilte am Dienstag in Schwerin mit, dass es dafür zusammen mit den drei ebenfalls durch die SPD geführten Bundesländer Brandenburg, Niedersachsen und dem Saarland einen entsprechenden Entschließungsantrag in der Länderkammer einbringen wird. Der Antrag ergehe am Freitag.



Sie vier Landesregierungen stellen sich damit gegen den Beschluss der von der SPD geführten Bundesregierung, die Agrardiesel-Steuervorteile durch eine Bundesregelung gesetzlich abzuschaffen. Allerdings bedarf diese Regelung zur Abschaffung der Agrardieselsteuererleichterungen bis zum Jahr 2026 nicht der Zustimmung des Bundesrats.