Fr 19.01.24 | 12:15 Uhr | Von Hanno Christ

Rascher Kohleausstieg, Verkehrswende bis ins kleinste Dorf, bessere Bildung - die Brandenburger Bündnisgrünen haben lange an ihrem Programm für die Landtagswahl gefeilt. Der selbsternannten Programmpartei fehlt es aber an bekannten Köpfen. Von Hanno Christ

Eines ist bei den Grünen schon seit Monaten Programm: Der Optimismus, auch wieder im nächsten Brandenburger Landtag vertreten zu sein, vielleicht sogar wieder in der Regierung. Dabei könnte es auch anders kommen. Der Gegenwind auf Bundesebene ist derzeit eisig, besonders im Osten. Der ist seit jeher die Problemzone der Bündnisgrünen. Doch der stabile Zuzug aus Berlin in den Speckgürtel verschafft Stimmen und stetig neue Mitglieder. Die Partei zählt derzeit 2.700 und damit mehr als die AfD. Tendenz steigend. Außerdem haben die Grünen nun fünf Jahre Regierungserfahrung im Gepäck. Derzeit liegen sie in Umfragen bei sieben bis acht Prozent. Der Abstand zur Fünf-Prozent-Hürde ist damit aber so groß nicht.

Am Wochenende wollen die Grünen in der Potsdamer Schinkelhalle nun als erste der großen Brandenburger Parteien ihr Wahlprogramm auf den Weg bringen, das sie über Monate basisdemokratisch beratschlagt haben. Ganz oben auf der Tagesordnung steht aber auch die Debatte über ein AfD-Verbot. Außerdem fordern die Grünen den schnellen Beschluss des Klimaplans. Weil Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sein Veto eingelegt hat, steht ein zentrales Regierungsprojekt der Bündnisgrünen plötzlich auf der Kippe – und mit ihm der Koalitionsfrieden. In weiteren Anträgen geht es außerdem um die Begrenzung der Amtszeit von Kabinettsmitgliedern und Ministerpräsident auf zehn Jahre sowie die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre.

Viele Projekte, die bereits in den vergangenen fünf Regierungsjahren auf der Agenda standen, sollen fortgeschrieben werden, zuvorderst: Die Klima- und Energiepolitik. Nicht das Ob aber das Wann des Kohleausstiegs ist heftig umstritten. Die Grünen fordern ein möglichst rasches Kohleende, gerne vor 2030. Damit am Ende nicht der Steuerzahler für die Bergbaufolgekosten kommt, sondern der Verursacher Leag, soll es eine Stiftung geben. Ein Lausitzer Landschaftsmuseum, das die Bergbaugeschichte aufarbeitet, steht bereits im Programm. Es soll an Leben und Arbeiten im Tagebau erinnern – auch wenn das noch sehr vital ist.

Auch in der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik werden die bereits betretenen Pfade weiter verfolgt: Ausbau des Ökolandbaus auf mindestens 30 Prozent, mehr Tierschutz, weniger Pestizide, der Wolf darf auch weiter nur getötet werden, wenn er Probleme macht. Unter grüner Regierung soll jährlich eine Fläche von 3500 Fußballfeldern aufgeforstet werden. Mit mehr Jagd soll der neue Wald besser Zeit zum Wachsen bekommen.

Besonders ambitioniert zeigen sich die Grünen beim Ausbau des Nahverkehrs. Sie peilen stündliche Zusteigemöglichkeiten zwischen 5 und 22 Uhr in Bus oder Bahn an – "egal in welchem Ort". Am Wochenende soll wenigstens alle zwei Stunden ein Bus oder die Bahn anrollen. Wo es keine Schienen gibt, werde es sogenannte PlusBusse, Takt- oder Rufbusse geben. Im Autopendler-Land Brandenburg mit einem noch immer teils dürren und unabgestimmten ÖPNV-Takt sowie zunehmendem Fachkräftemangel klingen solche Pläne nach kühnen Zukunftsvisionen.

Auch sozial- und gesundheitspolitisch wollen die Grünen Akzente setzen, Pflegestrukturen und Krankenhäuser stärken. Künftig solle kein öffentliches Krankenhaus in Brandenburg mehr privatisiert werden und die Landesregierung mehr Möglichkeiten bekommen, öffentliche Interessen gegenüber privaten Krankenhausgesellschaften durchzusetzen. Neu: In einem Pilotprojekt will man 1.000 bis 2.000 Brandenburgern und Brandenburgerinnen ein Grundeinkommen einräumen, um die Auswirkungen beobachten zu können. Bei Innerer Sicherheit und Migration bleiben die Grünen vorsichtig mit der Ausweitung von Polizeibefugnissen. Bei automatischer Kennzeichenerfassung, Taser-Einsatz und Fußfesseln legen sie sich quer. Für die bessere Integration von Zugewanderten fordern sie ein eigenes Gesetz, zusätzliche Beratungsstellen- und Willkommensbüros in den Kreisen, ein besseres Sprachkursangebot und leichtere Zugänge auf den Arbeitsmarkt. Abschiebeeinrichtungen, wie das Behördenzentrum am BER und kommunale Abschiebezentren, halten die Grünen dagegen für falsch. Auch die Bezahlkarte, die die Länder für Geflüchtete nun einführen wollen, lehnt die Partei in ihrem Programm ab.

An Schulen wollen die Grünen unter anderem Notenbewertungen Schritt für Schritt durch besser verständliche Lernstandserhebungen ersetzen. Bis einschließlich Jahrgangsstufe acht soll damit auf Noten verzichtet werden. Die Ausbildung von Lehrkräften soll praxisnaher als bisher werden, der Stichtag für die Einschulungen in den nächsten drei Jahren jeweils einen Monat nach vorne verlegt werden. Am Ende soll der 30. Juni neuer Einschulungs-Stichtag sein. In den Kitas peilen die Grünen einen Betreuungsschlüssel bei Kindern unter drei Jahren von 1:3 an, bei älteren Kindern ein Verhältnis von 1:7. Um mehr Personal zu gewinnen, soll das Schulgeld, das angehende Erzieher und Erzieherinnen noch zahlen, abgeschafft werden.

Auf das Wahl-Programm legen die Grünen besonders großen Wert, auch weil sich die Partei gerne als Programmpartei sieht. Das täuscht darüber hinweg, dass die Grünen kein bekanntes Spitzenpersonal haben. Designierte Spitzenkandidaten sind Benjamin Raschke und Antje Töpfer. Raschke hat zwar jahrelange Führungserfahrung als Landes- und Fraktionsvorsitzender. Den meisten Brandenburgern sagt er aber wenig bis nichts. Kaum anders ist es mit Antje Töpfer. Die derzeitige Staatssekretärin im Verbraucherschutzministerium gilt zwar als inhaltlich versiert, medial und rhetorisch aber ist sie bislang blass. Am Ende mögen die Grünen also ein ausgefeiltes, gründlich und basisdemokratisch diskutiertes Programm haben. Es könnte ihnen aber wenig nützen, wenn ihnen das Personal fehlt, das die Inhalte unter das Wahlvolk bringt.

