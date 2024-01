Angesichts eines Milliarden-Haushaltslochs und massiver Sparauflagen des Finanzsenators verschärft sich der Ton in der schwarz-roten Koalition in Berlin. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte am Mittwoch, dass sie die geforderten Kürzungen in den Bereichen Inneres und Sport nicht erbringen könne und schon gar nicht bis Ende Februar.

Spranger fordert stattdessen, dass sich der Senat auf Prioritäten verständigt. "Es muss politisch entschieden werden, wo und in welchem Umfang gespart wird", so die SPD-Politikerin. Ähnlich hatte sich zuvor SPD-Fraktionschef Raed Saleh geäußert. Auch er hatte dafür plädiert, zunächst abzuwarten, was die Mai-Steuerschätzung ergibt. Die Hoffnung dahinter ist, dass die Steuereinnahmen sich positiv entwickeln und damit der Spardruck nachlässt.



Zunächst ist aber der Finanzsenator am Zug, die Situation aufzulösen. Seine Frist und seine Einsparvorgaben sind rechtlich bindend. Kommen die Fachverwaltungen dem nicht nach, könnte Evers auch Haushaltssperren verhängen. Das gilt aber in Koalitionskreisen eher als theoretische Option.



Wahrscheinlicher dürfte dagegen sein, dass CDU und SPD nun in verschiedenen Runden nach einer Lösung suchen. In den Blick dürften dabei insbesondere Häuser geraten, die in der Vergangenheit ihre Etats nicht ausgeschöpft haben. So sind beispielsweise in der Verkehrsverwaltung in den beiden letzten Jahren jeweils mehrere hundert Millionen Euro liegen geblieben. In der Stadtentwicklungsverwaltung sorgen Verzögerungen bei Bauprojekten immer wieder dafür, dass hohe Beträge nicht wie vorgesehen investiert werden. Auch die Innenverwaltung schaffte es 2023 nicht, alles auszugeben. Hier blieben zum Jahresende rund 50 Millionen Euro übrig.