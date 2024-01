Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht in den aktuellen landesweiten Demonstrationen gegen rechts und für ein Verbot der AfD ein Votum für die Unterstützung der Demokratie. "Es ist der Kern unserer Demokratie, was an diesem Wochenende sichtbar und deutlich wird: Dass die absolut übergroße Mehrheit in unserem Land für unsere Demokratie, für unsere Verfassung, für die Mitmenschlichkeit einsteht", sagt Baerbock am Sonntag im Interview mit rbb24 Brandenburg aktuell.



Es gingen nun viele Menschen auf die Straße, die "vielleicht noch nie in ihrem Leben auf einer Demonstration waren", so die Außenministerin. Sie machten damit deutlich: "Wir stehen zu unserem Grundgesetz, der Würde des Menschen, zur Gleichheit aller Menschen in unserem Land. Jeglicher Vorstellung, dass hier Menschen deportiert werden, stellen wir uns entgegen."



Angesprochen auf ein mögliches Verbotverfahren gegen die AfD verwies die Ministerin auf "klare Verfahren" als "Stärke der Demokratie", erklärte sich aber weder klar für noch klar gegen ein AfD-Verbot.