Was Sie zur Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin wissen müssen

Der Politikwissenschaftler Stephan Bröchler wurde am 6. September 2022 durch den Berliner Senat zum neuen Landeswahlleiter ernannt. Er folgt damit auf Petra Michaelis, die nach Unregelmäßigkeiten rund um die Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2021 ihren Rücktritt vom Amt erklärt hatte. Bröchler ist seit Oktober 2020 außerdem Professor für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR).

Ja, das liegt natürlich daran. Wir haben einen engen Zeitplan. Wir konnten der Druckerei das Go für die Stimmzettel erst geben, nachdem die Kreiswahlausschüsse und der Landeswahlausschuss das Thema am 20. Dezember behandelt hatten. Wir mussten abwarten, ob es Einsprüche gibt. Dann hätten wir nochmal den Landeswahlausschuss einberufen müssen, der Bundeswahlausschuss hätte tagen müssen. Da es keine Einsprüche gab, müssen diese beiden Gremien jetzt nicht tagen. Aber wir brauchten diese Zeit, bis die Druckerei mit dem Druck beginnen kann. Und das hat zur Folge, dass die Briefwahlunterlagen eben erst ab dem 8. Januar verschickt werden können, wenn tatsächlich in allen Bezirken die richtigen Stimmzettel vorliegen.

Die Wahllisten stehen seit 20. Dezember 2023 fest, also einen Tag nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Wahlzettel werden aber erst ab dem 8. Januar verschickt beziehungsweise liegen in den Bezirkswahlämtern aus. Hängt das mit den Druckzeiten zusammen, denn es waren mehrere Feiertage dazwischen, da arbeitet die Druckerei nicht?

Was musste an den Wahllisten noch überprüft oder geändert werden?

Wegen zahlreicher Pannen bei den Wahlen 2021 in Berlin muss die Bundestagswahl in 455 Stimmbezirken der Hauptstadt wiederholt werden. rbb|24 zeigt in einer interaktiven Karte, welche Wahllokale und Bezirke betroffen sind.

Bis wann soll alles fertig gedruckt sein? Wie ist der Plan?

In der ersten Januarwoche ist der Druck fertig und dann erfolgt auch die Auslieferung an die Bezirke. Und da kontrollieren wir nochmal: Sind die Stimmzettel in die richtigen Bezirke geliefert? Es wird auch nochmal kontrolliert, ob es irgendwelche Stimmzettel gibt, die beim Druck versehentlich eingeordnet wurden. Also da haben wir auch Kontrollmaßnahmen.