Peter Berlin Mittwoch, 31.01.2024 | 18:56 Uhr

Ihr Beitrag steht für mich symbolisch für eine Reihe von Beiträgen in diesem Forum, die in Ihrem Kommentarverhalten nur Negatives fokussieren und ein schlechtes Wahlergebnis der Regierung herbeischreiben/herbeisehnen. Was ist so geil daran, so destruktiv zu schreiben und zu denken?

Ich gebe Scholz recht: Deutschland ist durch 16 Jahre unter Merkel im Reformstau mit dem Ergebnis maroder Infrastruktur und einer nicht mehr wettbewerbsfähigen subventionierten fossilen Wirtschaft. - Die Ampel hat trotz COVID und Krieg in zwei Jahren ein schnelles, grundlegendes Modernisierungsprogramm angestoßen, damit nachhaltige, neue Wirtschaft (Batteriefabrik, Chipfabrik etc) entsteht, die Energiewende gelingt etc. Es gab massive Unterrstützung der Bürger bei Heizkosten, Mindestlohnerhöhung etc. - Wer hier nur jammert und sich beschwert hat offenbar den Weitblick der Ampel für das Land nicht erkannt. Packen Sie lieber konstruktiv mit an! Die Programme von CDU und AfD sind leider gruselig gestrig!