Berlin - Lehrkräfte beklagen lange Wartezeiten auf Verbeamtung

Fr 02.02.24 | 05:54 Uhr | Von Kirsten Buchmann und Tobias Schmutzler.

dpa/Thomas Imo Audio: rbb24 Inforadio | 02.02.2024 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Thomas Imo

Seit knapp einem Jahr können angestellte Lehrkräfte in Berlin beantragen, verbeamtet zu werden. Rund 10.000 haben das schon getan, aber nur für rund 1.400 wurde der Antrag bisher bewilligt. Von Kirsten Buchmann und Tobias Schmutzler.

Gleich am ersten Tag, als das möglich war, hat Grundschullehrerin Katharina Legnowska ihren Verbeamtungsantrag gestellt. Das war am 15. Februar vergangenen Jahres, erinnert sie sich, "Ich habe seitdem gar nichts gehört, also keinerlei Rückmeldung bekommen", sagt sie.



Sie fühlt sich nicht wertgeschätzt, genauso wie ihre Kollegin Christina Braun: "Lehrkräfte stehen seit Jahren dafür gerade, dass die Schule läuft, kämpfen sich durch alles durch - aber die Verbeamtung bekommen wir bisher nicht."

dpa-Zentralbild/Patrick Pleul Lehramtsstudentin in Berlin - "Ich weiß nicht, wie guter Unterricht geht" Fast die Hälfte der Lehramtsstudierenden in Deutschland bricht das Studium ab. Warum ist das so? Yasser Speck hat eine Master-Studentin aus Berlin getroffen, die den Ablauf des Studiums scharf kritisiert und von Burnout spricht.

Wegziehen nach Brandenburg?

Die lange Bearbeitungsdauer sorgt inzwischen dafür, dass manche Lehrkräfte mit dem Gedanken spielen, in ein anderes Bundesland zu gehen, das schneller verbeamtet – dabei sollten ja genau solche Abwanderungsbewegungen durch die Wiedereinführung der Verbeamtung in Berlin verhindert werden. Doch die Grundschullehrerin Christina Braun sagt: "Ursprünglich wurde angekündigt, dass wir in diesem Schuljahr verbeamtet werden. Sonst wäre auch eine Überlegung, in ein anderes Bundesland zu wechseln." Dabei will sie ihr Kollegium eigentlich nicht verlassen.



Auch Katharina Legnowska fürchtet, manche Lehrkraft könnten nach Brandenburg gehen, wenn die Verbeamtung sich wirklich noch Jahre hinzieht: "Wenn jetzt wieder Leute weggehen, zahlen am Ende die Kinder den Preis", sagt sie.

rbb #Wiegehtesuns? | Spätes Lehramtsstudium - "Ich möchte ein Vorbild für junge Menschen mit Migrationshintergrund werden." Bouba Jan Sambaké hat sich mit 27 Jahren nach einem wilden Karriereweg entschieden, Lehramt zu studieren. Lehrkräfte fehlen in der Region. Sambaké sieht sich in der Pflicht und möchte ein Beispiel für junge Menschen mit Migrationsgeschichte werden. Ein Gesprächsprotokoll

Sorge vorm Gesundheitscheck

Für Unmut sorgt auch die unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Lehrkräftegruppen. Christina Braun nimmt wahr, dass neu eingestellte Lehrkräfte gleich in den Beamtenstatus kommen. Sie dagegen unterrichte seit rund zehn Jahren an ihrer Schule und stehe vor einer unbestimmten Wartezeit. Diese bereitet ihr Sorgen, weil vor der Verbeamtung schließlich ein Gesundheitscheck durchlaufen werden müsse: "Wir sind in einem Alter, wo jederzeit eine nicht so schöne Diagnose kommen kann, und dann würde man nicht mehr verbeamtet werden. Je länger es dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schiefgehen kann."



Diese Gefahr beschäftigt auch den Gymnasiallehrer Andreas Gramm: "Nur weil ich heute verbeamtet werden kann, muss das in zwei Jahren nicht mehr so sein." In Berlin herrscht Lehrermangel. Um die Arbeit an den Schulen attraktiver zu machen, beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus vor rund einem Jahr, dass auch angestellte Lehrkräfte in Berlin wieder verbeamtet werden können. Bis zu einer Altersgrenze von 52 Jahren ist ihre Verbeamtung damit möglich.

dpa/S.Gollnow Runder Tisch in Berlin - Lehrermangel könnte mit weniger Klausuren und weniger Teilzeit gelindert werden Rund 900 Lehrer fehlten zu Beginn dieses Schuljahres in Berlin. Nun hat ein Runder Tisch Maßnahmen erarbeitet, um Lehrkräfte zu entlasten. Stimmen aus der amtierenden Koalition sprechen von einem "eher dürftigen" Ergebnis.

Bitte um Geduld

Ihr fehle allerdings die Transparenz, kritisiert Grundschullehrerin Legnowska, vor allem bei der Frage, wie die Personalstelle vorgeht, um ihren und mehr als 8.000 weitere Verbeamtungsanträge angestellter Lehrkräfte abzuarbeiten. Florian Bublys, Vorsitzender des Vereins "Bildet Berlin!" und selbst Gymnasiallehrer, hat über eine Hotline die Auskunft erhalten, er müsse sich möglicherweise noch zwei Jahre gedulden. Der Haken für ihn: Je nachdem, wie lange Lehrkräfte schon im Beruf sind, ob sie verheiratet sind und Kinder haben, könne ihnen beim Warten auf die Verbeamtung viel Geld entgehen. Florian Bublys hat das für sich ausgerechnet: "Es würde wahrscheinlich auf 3.000 bis 4.000 Euro im Jahr hinauslaufen", also insgesamt bis zu 8.000 Euro weniger bei einer zweijährigen Wartezeit. Die Kritik an mangelnder Transparenz teilt auch die Grundschuldirektorin Tamara Adamzik, ebenfalls Mitglied im Verein "Bildet Berlin!". Das intransparente Verfahren sei häufig Gesprächsthema an ihrer Schule: "Die Stimmung in meinem Kollegium ist nicht gut. Ohne Rückmeldung im Unklaren zu bleiben, das ist nicht schön und nicht wertschätzend vom Arbeitgeber."

imago images/M. Gambarini Kontraste-Recherche - Kosten für neue Schulplätze in Berlin laufen aus dem Ruder Berlin will Zehntausende neue Schulplätze schaffen. Doch die Kosten dafür wachsen in astronomische Höhen: Ein Schulplatz in der Hauptstadt ist derzeit mehr als doppelt so teuer wie im Rest der Republik. Von Gabriela Keller, Ursel Sieber und Lisa Wandt

Unmut nachvollziehbar

Laut der Bildungsverwaltung werden die Anträge nach und nach abgearbeitet. Zuerst würden die Älteren verbeamtet, damit ihre Verbeamtung vor Erreichen der Altersgrenze von 52 Jahren gelingt. Bei den weiteren Bearbeitungen solle das Antragsdatum eine größere Rolle spielen. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) nennt den Unmut der Lehrerinnen und Lehrer "nachvollziehbar". Die Ursachen sieht sie aber in der Vergangenheit, das heißt den 18 Jahren ohne Lehrkräfteverbeamtung in Berlin. "Wir haben jetzt einen Berg Arbeit vor uns liegen, den gilt es abzuarbeiten", sagt die Senatorin. "Wir wollen gemeinsam mit der Personalstelle hinschauen, wo wir die Möglichkeit haben, den Prozess zu beschleunigen. Wir setzen momentan alle Bemühungen hier rein", so Günther-Wünsch.

dpa Lehrkräftemangel in Berlin - Lücken in Lehrerzimmern haben sich laut Bildungssenatorin deutlich verkleinert Die Zahl der offenen Lehrerstellen an den Berliner Schulen ist laut Bildungssenatorin Günther-Wünsch halb so groß wie zunächst erwartet. 716 Vollzeitlehrkräfte sind aktuell unbesetzt, halb so viele wie noch vor einem halben Jahr. Von Kirsten Buchmann

Digitalisierung vorantreiben