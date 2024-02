Mehr als 1.500 Menschen demonstrieren in Berlin laut Polizei gegen eine Veranstaltung mit dem früheren AfD-Politiker André Poggenburg. Sie versammelten sich am Samstagabend in Lankwitz vorm Ärztehaus am Jungfernstieg im bürgerlichen Bezirk Steglitz-Zehlendorf - vor dem Ort der geplanten Diskussions-Veranstaltung, an der Poggenburg teilnehmen sollte. Die Polizei sprach von rund tausend Teilnehmern am frühen Abend und weiterem Zustrom.