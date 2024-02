Am Freitag waren gleich zwei Staatsgäste in Berlin, für deren Sicherheit besondere Vorkehrungen getroffen werden mussten: der ukrainische und der israelische Präsident. Inzwischen wurden die Sicherheitsmaßnahmen wieder zurückgefahren.

Im Senat fahren nur Spranger und Wegner den A8 L in der gepanzerten Version im Wert von jeweils etwas mehr als einer halben Million Euro - eine historisch gewachsene Berliner Besonderheit, in anderen Landesregierungen fahren selbst die Ministerpräsidenten nicht in gepanzerten Limousinen. Dafür erfuhren die Regierenden Bürgermeister Berlins in der Vergangenheit allerdings auch immer wieder Kritik, weil ihre Dienstwagen mit Blick auf die Abgaswerte zu den schmutzigsten Autos der Länderchefs gehörten. Der A8 L verursacht laut Deutscher Umwelthilfe CO2-Emissionen von bis zu 380 Gramm pro Kilometer.