Unter dem Motto "Solidarität mit Palästina - Stop Genocide Now" ist am Nachmittag um 15 Uhr eine Demonstration in Berlin-Charlottenburg gestartet.

Nach ersten Schätzungen der Polizei ziehen rund 1.000 Teilnehmer von der Wilmersdorfer Straße über den Ku'damm in Richtung Wittenbergplatz. Geplant ist die Demonstration bis 20 Uhr, enden soll sie am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg.

Laut Polizei nehmen an der Demonstration überwiegend Frauen und Kinder sowie ältere Menschen teil. Die Veranstaltung verlaufe bislang friedlich. Ursprünglich angemeldet waren 3.500 Teilnehmer.