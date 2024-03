Damals, als die Grünen auch im Vorfeld eine Bühne geboten hatten für alles, was eine Partei eigentlich nicht braucht : Intrigen, Verleumdungen, ein "Offener Brief", Vorwürfe, ein Wahldebakel. "Das war wirklich keine Glanzleistung. Dafür habe ich mich auch bereits entschuldigt, da hätten wir Grüne anders agieren müssen", sagt Nina Stahr, die kurz nach dem verhängnisvollen 9. Dezember 2023 zur Co-Vorsitzenden der Grünen gewählt worden war. Nachdem Tanja Prinz als Kandidatin aus dem Realo-Flügel durchgefallen war .

Tanja Prinz, Bezirkspolitikerin aus Tempelhof-Schöneberg, hatte den Parteitag am Ende unter Tränen verlassen, nachdem sie in drei Wahlgängen krachend gescheitert war. Dabei hatte sich Prinz vorher in einer internen Realo-Abstimmung als Kandidatin für die Grünen-Doppelspitze durchgesetzt, gegen die bisherige Parteivorsitzende Susanne Mertens. Auch, weil Prinz die volle Unterstützung der gut organisierten Realo-Gruppierung "GR @M" hatte. Prinz-Kritiker warfen der Strömung allerdings vor, dabei unlautere Methoden angewandt zu haben: Neun von zwölf Berliner Grünen-Kreisvorstände prangerten das damals in einem "Offenen Brief" an - die "GR @M"-Strömung "schüchtere Mitglieder ein" und setze sie "psychisch unter Druck" war da im Brief zu lesen, von einer "Kultur des Misstrauens" schrieben die Verfasser.

"GR @M" steht für "Grüne Realos und Realas in Mitte" - eine Gruppierung innerhalb der Realos, die sich als deutlich bürgerlicher als die Realo-Funktionärsebene der Grünen verortet, und ein klareres Gegengewicht zu den Parteilinken bilden will. Sie hatten sich ursprünglich als kleine Gruppe im Bezirksverband Mitte zusammengetan. Inzwischen haben sich Grünen-Mitglieder aus vielen Teilen Berlins in die digitale Kontaktliste der Gruppe aufnehmen lassen. Weil sie in dieser Strömung eine "offene und konstruktive Diskussionskultur wahrnehmen", die ihnen sonst bei den Grünen fehle, sagen einige, die in der Mailingliste aktiv sind – kooperativ, demokratisch, "sie gönnen sich gegenseitig was".

Neben Neumitgliedern zählen sich auch altgediente Grüne zur "GR @M"-Strömung, wie Marianne Birthler, Ramona Pop, Ralf Fücks - und auch einer der Mitbegründer von Bündnis 90 in Berlin, Uwe Lehmann, findet Gefallen an der Gruppierung: "Da scheint sich eine sehr konstruktive Grundhaltung versammelt zu haben, hinter diesem komischen Namen", sagt Lehmann, der Anfang der 90er Jahre Fraktionschef der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus war.