Der Weltfrauentag ist in Berlin anders als in Brandenburg ein Feiertag. Tausende Menschen nutzen die Gelegenheit um für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen zu protestieren.

Am Internationalen Frauentag sind in Berlin mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Am Freitagmittag startete eine Demonstration von einem Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen am Oranienplatz in Kreuzberg zunächst mit rund 6.000 Menschen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach Angaben der Veranstalter kamen insgesamt 8.000 bis 10.000 Menschen zu der Kundgebung.

Viele Menschen trugen selbst gebastelte Schilder, einige großflächige Transparente. Begleitet von Musik zog der Protestzug zum Brandenburger Tor. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten unter anderem bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen. "Wir bekämpfen gemeinsam Antifeminismus, Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus", hieß es im Aufruf zu der Demonstration: "Wir kämpfen für sexuelle und körperliche Selbstbestimmung."

Auf der Straße Unter den Linden startete eine weitere Demonstration, Ziel ist die Axel-Springer-Straße. Dort wurden 5.000 Menschen angemeldet, aktuelle Teilnehmerzahlen hat die Polizei noch nicht.