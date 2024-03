Volksinitiative Gesundheit wegen rechtlicher Bedenken in Verzug

BVB/Freie Wähler in Brandenburg

Eine von BVB/Freie Wähler initiierte Unterschriftensammlung zur Rettung von Krankenhäusern und Arztpraxen in Brandenburg musste teilweise neu gestartet werden. Der von der Partei selbst festgelegte Countdown für die Volksinitiative "Gesundheit ist keine Ware: Krankenhäuser und Praxen retten!" ist inzwischen von Ende Januar auf Ende März verschoben worden.



Etwa 1.000 bereits geleistete Unterschriften sind verloren, bestätigte der Landesvorsitzende von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, am Montag auf Anfrage des rbb. Hintergrund ist die Sorge um die Zulässigkeit der Initiative. Laut Landesverfassung dürfen sich Volksinitiativen nur an den Landtag richten, Initiativen zum Landeshaushalt sind unzulässig.