Do 21.03.24 | 17:14 Uhr

Die gute Nachricht: Aus den Brandenburger Schlöten sind 2023 so wenige CO2-Abgase herausgepustet worden wie seit 1990 nicht mehr. Die schlechte Nachricht: Im Bundesvergleich kann das Land in dieser Hinsicht nicht mithalten.

Das sei der niedrigste Stand seit 1990 und unterschreite auch die Emissionen aus dem Corona-Jahr 2020, so das Ministerium. "Dies ist eine gute Nachricht, denn es zeigt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht", kommentierte Umweltminister Axel Vogel (Grüne). Allerdings sei der Rückgang schwächer als im Bundesvergleich.

Nach vorläufigen Berechnungen des Brandenburger Landesumweltamtes waren die Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr im Land so niedrig wie noch nie seit 1990. Das Umweltministerium veröffentlichte am Donnerstag regionalisierte Zahlen, wonach die Emissionen klimaschädlicher Gase, sogenannter CO2-Äquivalente, um 4,5 Prozent auf 49,9 Millionen Tonnen gesunken seien.

Dem bundesweiten Trend hinkt Brandenburg nach wie vor hinterher. In ganz Deutschland kam es demnach zu einem mehr als doppelt so starken Rückgang um 10,1 Prozent auf 674 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente - der niedrigste Wert seit den 1950er Jahren. Die Kohleverstromung sank um knapp 30 Prozent deutschlandweit und damit deutlich stärker als in Brandenburg.

Die Hauptgründe für den Brandenburger Rückgang sieht das Umweltministerium in der schwachen konjunkturellen Entwicklung und der damit verbundenen geringeren Stromnachfrage, etwa nach Braunkohlestrom. Die Industrieemissionen seien um 7,7 Prozent zurückgegangen, vor allem in der Stahl- und Zementindustrie. Im Gebäudebereich sei dies auf einen vergleichsweise milden Winter und Einsparungen beim Heizen zurückzuführen.

Im Bereich der Landwirtschaft mache sich die geringere Zahl von Rindern im Land bemerkbar. Dadurch sinken auch Emissionen des besonders klimaschädlichen Methans. Maßgeblich für den Rückgang sei aber auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, so das Umweltministerium. Gestiegen hingegen seien Emissionen im Verkehr, was auf vermehrte Flugreisen am BER zurückzuführen sei.