Im Verkehr ist der CO2-Ausstoß 2020 im Vergleich zu 1990 sogar gestiegen, auch weil in dieser Zeit der BER auf Brandenburger Boden ans Netz ging. Die größten Einsparpotentiale sieht man dennoch im Straßenverkehr. Hier setzt man auf die Antriebswende hin zu Elektromotoren, teilweise auch auf Wasserstoff. Das Land will den Verkehr wenn möglich aber auch verlagern – mehr Menschen sollen auf den sogenannten Umweltverbund umsteigen, also auf den ÖPNV oder das Fahrrad.

Was steht nicht drin?

Die Verabschiedung des Klimaplans war noch Ende vergangenen Jahres durch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gestoppt worden. Damals verwies er darauf, dass der Plan auch realisierbar und finanzierbar sein müsse. Das federführende Umweltministerium unter Axel Vogel (BÜ‘90/Grüne) musste daraufhin in Nachverhandlungen mit der Staatskanzlei gehen.

Den Kompromiss lobte Woidke am Dienstag als "ausgewogen". Der Klimaplan bringe "den Klimaschutz mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Basis des Landes zusammen". Beim Klimabündnis Brandenburg, einem Zusammenschluss aus Umwelt- und weiteren Verbänden, die am Klimaplan mitgearbeitet hatten, ist die Freude eher gedämpft.



So vermisst Franziska Sperfeld vom BUND etwa ein Bekenntnis zum früheren Kohleausstieg 2030. So war ein vom Umweltministerium in Auftrag gegebenes Gutachten vergangenes Jahr zwar zu dem Ergebnis gekommen, dass Brandenburg bis 2030 aus der Kohleverstromung raus müsse, wenn es seine Klimaziele ernsthaft verfolgt. "Ein Bekenntnis zum Ausstiegsdatum 2030 und einen Pfad dorthin sucht man im Plan vergeblich", so Sperfeld. Sie nennt den Klimaplan deshalb ein "Papier der Hinterzimmer-Kompromisse". Wichtige Maßnahmen seien in einem Alleingang Woidkes herausgekürzt worden.