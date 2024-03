"Denn nicht jeder strebt eine Professur an." Die neuen Positionen im akademischen Mittelbau seien bundesweit einmalig, so Schüle. Auch die Fachhochschulen werden gestärkt: Dort sind künftig Promotionen möglich. Straftäter:innen können von den Hochschulleitungen leichter exmatrikuliert werden. Außerdem soll das neue Hochschulgesetz für mehr Mitbestimmung sorgen – für Hochschulangestellte wie für Studierende. Diese können künftig einen studentischen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin stellen. Das ist bundesweit ebenfalls einmalig.

Die Gruppe BVB/Freie Wähler im Landtag hätte den Studierenden in Brandenburg künftig gern die Immatrikulations- und Rückmeldegebühren erspart. 51 Euro beträgt die Rückmeldegebühr pro Semester - das sei durchaus eine Belastung für die Betreffenden, so Matthias Stefke (BVB/Freie Wähler). Doch dem Landeshaushalt und vor allem den Hochschulen würden 5,2 Millionen Euro pro Jahr fehlen wenn die Rückmeldegebühren wegfielen, entgegnet Wissenschaftsministerin Manja Schüle. Das würde sich bemerkbar machen. Die Koalition hält daher an den Gebühren für Einschreibung und Rückmeldung fest. In Brandenburg gibt es 19 Hochschulen mit 50.000 Studierenden.

Über die vielen Befristungen an den Hochschulen wurde im Wissenschaftsausschuss des Landtags in den vergangenen drei Jahren bei der Erarbeitung der Gesetzesnovelle besonders intensiv diskutiert. Im Ergebnis sollen studentische Mitarbeiter:innen künftig Verträge für mindestens 12 Monate erhalten. Ein großer Schritt, findet die rot-schwarz-grüne Koalition. "Nicht genug", meint die Linke. Schließlich erhielten Studierende in Berlin Verträge mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten.

Allgemeine Studiengebühren gibt es derzeit nicht in Brandenburg. Das sollte sich aber ändern, zumindest in Teilen, findet die AfD. Studierende aus Nicht-EU-Ländern sollten die Gebühren künftig zahlen – anders als deutsche Studierende und solche aus EU-Ländern. Denn der Anteil ausländischer Studierender sei viel zu hoch in Brandenburg, findet die AfD-Landtagsabgeordnete Daniela Oeynhausen. Laut Wissenschaftsministerium beträgt er derzeit rund 21 Prozent. Viele der ausländischen Studierenden würden den Steuerzahler nur Geld kosten, beispielsweise für Sprachkurse, so Oeynhausen, um dann anschließend wieder in ihre Heimat zurückzugehen. "Für Brandenburg bleibt nur die dicke Rechnung."

Das hält CDU-Hochschulpolitiker Michael Schierack für eine Fehleinschätzung: "Uns würde etwas fehlen wenn ausländische Studierende nicht hier wären." Er kenne aus seinem Wohnort Cottbus verschiedene Beispiele von Menschen, die zum Studieren nach Brandenburg gekommen seien und nun hier erfolgreich in der Wirtschaft oder in Wissenschaft tätig seien. Gerade dort profitiere man vom internationalen Austausch – dazu komme der Fachkräftemangel, so Schierack. "Dann sollte die AfD im Gegenzug auch Studiengebühren für deutsche Studierende im Ausland fordern", meint Grünen-Politikerin Sahra Damus für Bündnis90/Die Grünen. Auch die von der AfD geforderte Rückabwicklung der Fusion zur BTU Cottbus-Senftenberg würde nur zu Chaos führen. Stattdessen soll die BTU mit dem neuen Gesetz zu einer "Voll-Universität" weiterentwickelt werden.

Der AfD-Antrag zu Studiengebühren für ausländische Studierende findet im Landtag ebenso wenig eine Mehrheit wie der von BVB/Freie Wähler zur Abschaffung der Rückmeldegebühren. Auch die Nachbesserungsforderungen der Linken lehnt die Landtagsmehrheit ab.