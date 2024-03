Das neue "Bündnis Sahra Wagenknecht" wird in Brandenburg nicht als eigenständige Partei bei den Kommunalwahlen am 9. Juni starten. "Wir haben dort Bündnisse, wo wir auch zu Kommunalwahlen antreten, aber nicht als BSW", sagte die Parteigründerin am Dienstag in Berlin. Die Anmeldefrist für die Kommunalwahlen endet am 20. März.

Auch der BSW-Landesverband wird in Brandenburg später als in Thüringen und Sachsen gebildet. Wagenknecht sprach von einer Gründung des brandenburgischen Verbands "relativ zeitnah", nannte aber keinen Termin. Die Gründung eines Landesverbandes ist eine der Voraussetzungen dafür, bei der Landtagswahl im September antreten zu können. Die Anmeldefrist dafür läuft am 17. Juni aus.