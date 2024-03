Der österreichischen Rechtsextremist Martin Sellner darf nicht mehr nach Deutschland einreisen. Die Ausländerbehörde Potsdam hat ihm in der vergangenen Woche einen entsprechenden Bescheid zukommen lassen und den sofortige Vollzug angeordnet. Damit wäre jeder Versuch Sellners, die deutsche Grenze zu übertreten, eine illegale Einreise und er könnte sofort abgeschoben werden.

Gegen den früheren Kopf der "Identitären Bewegung" in Österreich, Martin Sellner, hat die Stadt Potsdam ein Einreiseverbot nach Deutschland verhängt. Das Verfahren wurde nach einem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam eingeleitet.

Die Stadt Potsdam hat bisher lediglich mitgeteilt, dass ein Verbot gegen einen EU-Bürger ausgesprochen wurde. Nicht gegen wen und warum. Dass es sich dabei um Sellner handelt, machte dieser am Dienstag selbst öffentlich.

Denn das Einreiseverbot gegen ihn gilt als Reaktion auf ein Treffen in einer Villa der Stadt im vergangenen November . Sellner sprach dort über die Deportation von Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Auch Politiker von AfD und CDU waren dabei anwesend, wie "Correctiv" im Januar öffentlich machte.

Insgesamt sind Einreiseverbote gegen Menschen aus anderen EU-Staaten relativ selten. Laut Bundesinnenministerium leben aktuell mehr als fünf Millionen Menschen aus dem EU-Ausland in Deutschland.

Auf Anfrage von rbb|24 teilt das Bundesinnenministerium mit, dass "zum Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt 8.965 Personen aus Staaten der Europäischen Union mit einem […] gültigen Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland belegt" waren. Welche Gründe sich dahinter verbergen, werde nicht statistisch erfasst, hieß es.

Eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit bestünde, wenn in einem EU-Land eine schwere Seuche ausbricht und andere ihre Bevölkerung schützen wollen. Vor vier Jahren bezogen sich die Regierungen vieler EU-Staaten darauf, um die Ausbreitung von Sars-Cov-2 zu verlangsamen. In Sellners Fall hält die Ausländerbehörde Potsdam Sellners Anwesenheit offensichtlich für eine Gefährdung von Sicherheit und Ordnung.

Nur aus drei Gründen darf diese Freizügigkeit eingeschränkt werden: Wenn durch den Aufenthalt die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gefährdet ist, heißt es in dem entsprechenden Gesetz [siehe Bundesjustizministerium: gesetze-im-internet.de] .

Sich frei innerhalb der EU bewegen zu können, – visafrei, egal ob für kurze Zeit oder dauerhaft, zur Arbeit oder zum Vergnügen – ist eines der Grundversprechen der Europäischen Union an ihre Bürgerinnen und Bürger. Als Inhaber eines österreichischen Passes genießt Martin Sellner dieses Recht automatisch.

Denn tatsächlich besteht die Entscheidung der Ausländerbehörde Potsdam aus zwei Teilen. Zum einen wurde das Verbot ausgesprochen. Dagegen kann Sellner klagen. Tut er das, würde das Verbot erst gelten, wenn eine Frist abgelaufen ist oder alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Bis weder Revision oder Berufung zugelassen werden und ein Urteil in der Sache gegen ihn rechtskräftig wäre.

"Man schaut in die Zukunft und sagt: Wir vermuten, dass von dir eine Gefahr ausgeht oder ausgehen wird", erklärt Manzel. "Du bist zwar noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, aber im Rahmen einer Prognoseentscheidung zur Gefahrenabwehr stellen wir fest, dass von dir eine Gefahr ausgehen wird und erlassen dann eine Ordnungsverfügung, um die erneute Einreise zu verhindern."

Dabei ist unerheblich, dass Martin Sellner noch nie rechtskräftig in einem Strafverfahren verurteilt worden ist. Er also keine Vorstrafen hat [ standard.at , zdf.de ]. "Ausländerrecht, Aufenthaltsrecht, Migrationsrecht ist Polizei- und Ordnungsrecht. Da geht es um Gefahrenabwehr", sagt Martin Manzel rbb|24. Er ist Fachanwalt für Migrationsrecht und praktiziert in Berlin. Polizei- und Ordnungsrecht funktioniere nicht repressiv, sondern präventiv, sagt er.

Einen langen Weg durch die Gerichte bis hin zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, bis für den Österreicher Klarheit besteht, erwartet Manzel nicht. Das Thema sei durchgekaut. "An dem Fall gibt es im Kern nichts Neues, nichts Außergewöhnliches. Es gibt jetzt eben diesen politischen Aufhänger."



Im Frühjahr 2018 wurde Sellner mehrfach an Londoner Flughäfen abgewiesen. Ein Jahr später verhängte das britische Innenministerium ein dauerhaftes Einreiseverbot gegen ihn, berichtete die Zeitung "The Guardian" [Informationen in englischer Sprache: theguardian.com]. 2019 entzogen die USA ihm seine Einreisegenehmigung. Vergangene Woche wurde vom Schweizer Kanton Aargau eine "Wegweisung" gegen ihn ausgesprochen [srf.ch].



Legt Martin Sellner Rechtsmittel ein, werden Richterinnen und Richter bewerten, was er in der Vergangenheit gesagt und geschrieben hat und ob das zum Beispiel volksverhetzend war. Welche Verbindungen der Mitbegründer der rechtsextremen österreichischen Identitären Bewegung pflegt. Und was seine Anwesenheit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Land bedeuten würde.