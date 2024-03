Im vergangenen Jahr sind 280 antisemitische Straftaten in Brandenburg erfasst worden. Verglichen mit 2021 (150 Fälle) hat sich die Zahl in den vergangenen Jahren damit fast verdoppelt. Das geht aus den vorläufigen Polizeidaten zu politisch motivierter Kriminalität hervor.

Für überregionale Aufmerksamkeit sorgte 2023 der Fall eines Jugendlichen, der Ende November in Wittstock/Dosse festgenommen wurde. Er stand im Verdacht, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben. Mit einem weiteren Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen habe er sich über eine Synagoge oder einen Weihnachtsmarkt in NRW als Ziel dieses Anschlags ausgetauscht. Beide Jugendliche sind nach wie vor in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an.



Die Statistik zu politisch motivierter Kriminalität erfasst alle Straftaten, die von der Polizei aufgenommen werden. Für das Jahr 2023 ist diese Zahl noch vorläufig. Die Statistik gibt keine Auskunft darüber, ob es zu Verurteilungen kam.