Bild: imago images

Nach Kriegsende 1945 musste in Deutschland die Währung reformiert werden. Die Westmächte und die sowjetische Militäradministration konnten sich jedoch auf keine einheitliche neue Währung verständigen. So gab es ab Juni 1948 zwei Währungen - eine für die drei westlichen Besatzungszonen und eine für die sowjetische Besatzungszone. Somit war auch Berlin in zwei Währungszonen geteilt.