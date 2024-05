Festakt am Sonntag - Berlin-Blockade endete vor 75 Jahren

Sa 11.05.24 | 09:54 Uhr

Bild: UPI

Rund ein Jahr lang wurde West-Berlin von US-Militärflugzeugen aus der Luft versorgt - zwei Millionen Bewohnerinnen und Bewohner überstanden die Blockade der Stadt durch die Sowjets. Am Sonntag wird am ehemaligen Flughafen Tempelhof der 75. Jahrestag gefeiert.

Es ist ein Donnerstagnachmittag, als man vor dem Rathaus Schöneberg keinen Fußbreit Asphalt mehr erkennen kann, sondern nur noch ein Meer von Köpfen. Aus allen Richtungen strömen Menschen herbei, etwa 500.000 werde es am Ende sein. Sie feiern das Ende der Berlin-Blockade. Sie tragen Plakate auf denen steht: "Hurra, wir leben noch". Es ist der 12. Mai 1949. 75 Jahre später wird dieses Jubiläum gefeiert, am Sonntag am Schauplatz des Geschehens: Dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kommt, auch der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seinen Besuch angekündigt. Neben Grußworten steht eine Besichtigung der Open-Air-Ausstellung "Blockierte Sieger - geteiltes Berlin: 75 Jahre Luftbrücke" auf ihrem Programm. Die Veranstaltung vor dem Eingangsbereich des früheren Flughafens ist ab 14 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

dpa/Bradley Page Gail Halvorsen in Berlin - Zwei Streifen, ein Leben Gail Halvorsen war der bekannteste der "Rosinenbomber"-Piloten. Während der Berliner Luftbrücke machte er Kindern eine Freude, obwohl er die Deutschen hätte verachten können. Von Sebastian Schneider

Ende nach 328 Tagen

Erst um Mitternacht des 12. Mai, nicht einmal einen Tag vor der großen Kundgebung in Schöneberg, hatten die Sowjets die Verkehrswege nach West-Berlin wieder freigegeben - nach längeren Konsulationen zwischen US-amerikanischen und sowjetischen Diplomaten, den ehemaligen Verbündeten im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Die sowjetische Militärführung hoffte darauf, noch gesichtswahrend aus der Sache herauszukommen, aber am Ende war sie schlichtweg zermürbt genug, die Blockade auch so aufzugeben. Noch an Ostern hatten die Westalliierten durch einen Flugwettbewerb beweisen wollen, dass sie ihre Luftbrücke im Grunde noch sehr, sehr lange würden fortführen können: Alle 62 Sekunden war ein Versorgungsflug in West-Berlin gelandet. Die Machtdemonstration wirkte. Nach 328 Tagen endete eine Zeit voller Hunger, Sorgen und Ängste für die fast zwei Millionen Bewohnerinnen und Bewohner West-Berlins. Noch wenige Jahre zuvor hatten Tag und Nacht die Bomber der Amerikaner und Briten die damalige Reichshauptstadt in Schutt und Asche gelegt. Nun versorgten sie all jene, die in den Sektoren der Westmächte lebten wie auf einer Insel inmitten des sowjetischen Machtbereichs.

Im Hintergrund die Oderstraße - vorne gucken Berlinerinnen und Berliner den landenden US-Flugzeugen auf dem Tempelhofer Flugfeld zu.

Drei Luftkorridore in die Stadt

Begonnen hatte die Blockade im Juni 1948; elf Monate zuvor. In einer Juninacht waren in Westberliner Wohnungen plötzlich die Lichter ausgegangen, Gasherde erloschen. Blockiert hatten die Sowjets sämtliche Zufahrtswege, sie hatten Strom- und Gaslieferungen abgebrochen, die Lebensmittelversorgung lahmgelegt. Die Stadt war buchstäblich vom einen auf den anderen Tag von der Außenwelt abgeschnitten. Die Westmächte sollten so zum Abzug ihrer Truppen gedrängt werden. Der Aktion vorangegangen war eine Währungsreform, bei der in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands die D-Mark eingeführt wurde. Eine Provokation in den Augen des Diktators Josef Stalin. Berlin sollte nach sowjetischer Auffassung von der westlichen Währungsreform ausgenommen bleiben. "Straßen, Schienen und Wasserwege sind dicht, aber wir haben die Luftkorridore", hieß es damals. Drei an der Zahl waren es nach Berlin; von Hamburg, Bückeburg (Hannover) und Frankfurt am Main aus waren sie nach Kriegsende durch ein Abkommen geregelt worden.

Neuer Flughafen in Tegel binnen 85 Tagen

Der Minimalbedarf zur Versorgung von Westberlin lag bei bis zu 5.000 Tonnen pro Tag, Kohle zum Heizen, Nahrungsmittel, dazu auch Baustoffe. Anfangs war die Luftbrücke nur für maximal 45 Tage geplant, doch die logistische Meisterleistung nahm immer größere Ausmaße an. Mehrmals gab es Probleme mit der Flugkoordination, mit zu schwerer Beladung. Zu enger Luftraum und anfänglich zwei Flugbahnen für über 600 Flugbewegungen pro Tag erschwerten das Projekt erheblich. So musste auf den Flughäfen Tempelhof und Gatow jeweils eine zweite Landebahn angelegt werden. Außerdem errichteten rund 19.000 Berliner unter Anleitung amerikanischer und französischer Techniker innerhalb von 85 Tagen einen neuen Flughafen in Tegel. Alle zwei bis drei Minuten landete schließlich eine Maschine auf einem der drei Flughäfen. Das sei eine "unfassbare humanitäre und logistische Leistung" gewesen, die den Menschen in West-Berlin das Überleben gesichert habe, sagte die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld (CDU), am Freitag. Es reichte zum Überleben, genug konnte es nicht sein. Mehr als 2.100 unterernährte Kinder wurden ab dem 20. September 1948 ausgeflogen. Die meisten kamen bei Verwandten im Westen Deutschlands unter.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS Interview | Zeitzeugin über 75 Jahre Luftbrücke - "Die ersten Versorgungsflüge waren ein großer Schrecken" Mercedes Wild hat die Rosinenbomber, die ab 24. Juni 1948 die Versorgung des blockierten West-Berlins sicherstellten, als Kind erlebt. Mit über 80 Jahren blickt sie zurück auf eine unsichere Zeit und eine lebenslange Freundschaft mit dem Piloten Gail Halvorsen.

Halvorsen bekommt Gedenktafel, kein Denkmal

Den Westmächten ging es längst nicht nur um einen Akt der Nächstenliebe gegenüber ihren ehemaligen Feinden. Es ging um den Aufbau einer freiheitlichen Demokratie. Westberlin kam eine ähnlich symbolträchtige Rolle zu wie heute der Ukraine. Alle Welt schaute hin, und für die Westmächte war klar: Wenn Berlin fällt, ist Westdeutschland als Nächstes dran. Was dennoch bleibt: Dass im Zuge der Aktion Amerikaner, Engländer und Deutsche Seite an Seite arbeiteten, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, ist eine Erfahrung, die das transatlantische Verhältnis nachhaltig geprägt hat. Insbesondere die "Rosinenbomber" sind ins kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik eingegangen, mit kleinen Fallschirmen hatten US-Flugzeuge tonnenweise Süßigkeiten für Berliner Kinder abgeworfen. Die Idee dazu hatte der Pilot Gail S. Halvorsen. 2022 war er im Alter von 101 Jahren gestorben. Nun wird er nochmal in Berlin geehrt: mit einer Gedenktafel vor dem Eingang zum Besucherzentrum des Ex-Flughafens Tempelhof; nicht aber mit einem eigenen Denkmal, wie es ursprünglich vom Senat angekündigt worden war.

Blockadehaltung

Bild: imago images Nach Kriegsende 1945 musste in Deutschland die Währung reformiert werden. Die Westmächte und die sowjetische Militäradministration konnten sich jedoch auf keine einheitliche neue Währung verständigen. So gab es ab Juni 1948 zwei Währungen - eine für die drei westlichen Besatzungszonen und eine für die sowjetische Besatzungszone. Somit war auch Berlin in zwei Währungszonen geteilt.

Bild: dpa/akg Als Folge der Währungsreformen kappte die sowjetische Seite Land-, Schienen- und Wasserverbindungen nach West-Berlin. Vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 dauerte die sogenannte Berlin-Blockade. Lediglich drei Luftkorridore konnten in dieser Zeit weiterhin genutzt werden. Die Versorgung des Westteils der Stadt mit Lebensmitteln und Hilfsgütern war nur noch mit Flugzeugen möglich.

Bild: dpa Die Alliierten richteten eine Luftbrücke ein. Großen Anteil an deren Erfolg hatte der damalige amerikanische Militärgouverneur Lucius D. Clay (Bildmitte neben der Berliner Flagge), der seine Regierung sowie die Briten und Franzosen überzeugte.

Bild: dpa Kinder begrüßen ein landendes Flugzeug, das Hilfsgüter in die abgeschnittene Frontstadt West-Berlin transportiert. Sie stehen auf einem Trümmerberg, von denen es drei Jahre nach Kriegsende noch viele gibt. Während der Blockade 1948 bis 1949 wurden rund 2,3 Millionen Tonnen Lebensmittel, Kohle und Treibstoff auf dem Luftweg transportiert.

Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS Auf dem Flughafen Tempelhof landeten die Maschinen, mitten in der Stadt, umringt von Wohnhäusern.

Bild: dpa/akg Alle 90 Sekunden startete und landete ein Transportflugzeug in der Stadt. Täglich waren etwa 300 Flugzeuge unterwegs, insgesamt wurden mehr als 277.000 Flüge während der Blockade ausgeführt.

Bild: dpa US-Pilot Gail Halvorsen (hier im Bild) wirft im Landeanflug kleine Fallschirme mit Süßigkeiten ab. Das machte ihn besonders bei Kindern beliebt. Damit sie sein Flugzeug erkannten, wackelte er beim Landeanflug mit den Flügeln. Schnell hatte er den Spitznamen Uncle Wiggly Wings - "Onkel Wackelflügel".

Bild: dpa/akg Andere Piloten der U.S. Air Force folgen Halvorsens Idee und ließen ebenfalls zuckrige Flugobjekte in West-Berlin landen. Bald hießen die Transportflugzeuge im Volksmund nur noch "Rosinenbomber".

Bild: dpa/Tony Vaccaro Fast ein Jahr dauerte die Blockade. Dabei kam es auch zu zahlreichen Unfällen, bei denen insgesamt 78 Menschen starben. Unter den Opfern waren 31 Amerikaner, 39 Engländer und 8 Deutsche.

Bild: Mary Evans Picture Library Am 12. Mai 1949 endete die Blockade - und der Landweg von und nach Berlin war wieder frei. Mehr als 500.000 Menschen kamen spontan vor das Rathaus Schöneberg, um das zu feiern.

Bild: dpa Am 10. Juli 1951 wurde im Beisein von Tausenden von Berlinern als Dank für die Hilfe während der Berlin-Blockade das Luftbrückendenkmal auf dem Platz der Luftbrücke vor dem Flughafen Tempelhof eingeweiht.

Bild: dpa Eine historische Maschine des Typs Douglas C-54 Skymaster steht noch immer auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafen Tempelhof.

Bild: dpa Der Pilot Gail Halvorsen besuchte Berlin noch viele Male, hier im Jahr 2009, anlässlich der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Luftbrücke. Am 16. Februar 2022 starb Halvorsen im Alter von 101 Jahren. Er soll mit einer Gedenktafel in Tempelhof geehrt werden.



