U-Ausschuss will Einsicht in Gerichtsakten einklagen

Der Untersuchungsausausschuss zur Aufklärung der rechtsextremen Anschlagserie in Berlin-Neukölln will Ermittlungsakten des Landgerichts einsehen. Nachdem das Berliner Landgericht eine entsprechende Freigabe abgelehnt hat, will der Untersuchungsausschuss jetzt Rechtsmittel einlegen, wie er am Freitag mitteilte.



Das Landgericht will voraussichtlich Mitte September mit der Hauptverhandlung des Berufungsverfahrens gegen die beiden Hauptverdächtigen beginnen. Das Amtsgericht hatte die beiden bei den wesentlichen Vorwürfen freigesprochen, die Generalstaatsanwaltschaft legte Berufung ein. Bis zum Abschluss der Hauptverhandlung, das frühestens Ende des Jahres erwartet wird, will das Gericht die Akten nicht an den Untersuchungsausschuss herausgeben - um das Verfahren nicht zu gefährden.