Do 16.05.24 | 15:16 Uhr

Die Opferhilfsinitiative Reach Out [reachoutberlin.de] hat im vergangenen Jahr 355 meist rassistische und schwulenfeindliche Angriffe, Drohungen und Beleidigungen gezählt. Dabei seien 450 Menschen verletzt, bedroht oder beleidigt worden, teilte Reach Out am Donnerstag mit. Die Zahlen liegen etwa auf der Höhe der vorherigen Jahre.