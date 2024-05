Die 57-jährige Bonde, die CDU-Mitglied im Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf ist, soll bei der Abgeordnetenhaussitzung am 23. Mai als neue Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt vereidigt werden. Er werde die Parlamentspräsidentin noch am Freitag bitten, diesen Tagesordnungspunkt bei der Sitzung vorzusehen, kündigte Wegner an.

Die bisherige Verkehrssenatorin Schreiner (ebenfalls CDU) hatte am Dienstag ihren Rücktritt erklärt. Ihren Angaben nach erkennt die Universität Rostock ihr ihren 2007 verliehenen Doktortitel ab. Sie will demnach als Privatperson Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen. Sie habe an keiner Stelle ihrer Doktorarbeit bewusst getäuscht oder gelogen, erklärte Schreiner. Sie trete jedoch zurück, um Schaden vom Senat abzuwenden.



Verkehrsfragen spielten in der Berliner Landespolitik zuletzt eine zentrale Rolle. Debatten gab es etwa um die Einführung eines 29-Euro-Monatstickets für den Nahverkehr oder die teilweise Umwandlung der zentralen Friedrichstraße in eine Fußgängerzone. Der noch von den Grünen initiierte Versuch wurde nach der Wahl 2023 wieder beendet.