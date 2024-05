toberg Freitag, 31.05.2024 | 19:27 Uhr

>“ Brandenburg baut nicht gerne für Berlin-Pendler“

Stimmt so auch nicht. Brandenburg beteiligt sich am Ausbau von S- und U-Bahn nach JWD, wenn Berlin sich dann mal zu was durchgerungen hat.

>“ (nimmt aber gerne die Steuern mit)“

Dass ein Teil der Einkommenssteuer der in Brandenburg lebenden Berlin-Pendlern auch in Brandenburg bei den Kommunen bleibt, ist nur gerecht. Jeder Einwohner nutzt kommunale Infrastruktur. Die wird von dieser Steuerumlage bezahlt.