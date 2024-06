Die Gewerkschaft Verdi ruft in den etwa 280 kommunalen Kindergärten in Berlin am Donnerstag (6. Juni) zum Streik auf. Das teilte die Verdi am Montag mit.

Sollte der Senat auch danach nicht über einen von der Gewerkschaft geforderten Entlastungs-Tarifvertrag verhandeln wollen, kündigt Verdi eine Ausweitung der Streiks an. Ab dem 10. Juni würde dann zu einem dreitägigen Streik aufgerufen.