In Berlin-Mitte haben Unbekannte einem Anwohner zufolge ein Parteibüro der FDP mit Steinen und Farbkugeln beworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde dabei in der Nacht die Eingangstür des Gebäudes in der Joachimstraße beschädigt. Demnach hinterließen die Unbekannten auch einen Schriftzug mit dem Titel "antikapitalistische Überstunden" an der Fensterfront.



Durch die Farbkugeln seien zwei vor dem Büro parkende Autos laut Polizei mit Farbe beschmutzt worden. Nachdem die Täter den Zeugen bemerkt hatten, sollen sie geflohen sein, hieß es. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.