Letzte Bauphase am Molkenmarkt - "weiträumige Umfahrung" wird empfohlen

Umbau in Berlin-Mitte

Beim Umbau des Berliner Molkenmarkts hat die letzte Bauphase begonnen. Dafür wurde die Verkehrsführung in Richtung Mühlendammbrücke geändert - seit Mittwoch gibt es nur eine Fahrspur in Richtung Brücke, wie die Berliner Verkehrsverwaltung mitteilte. Diese Verkehrsführung halte voraussichtlich bis September 2024 an, wie die Verkehrsverwaltung auf dem Kurznachrichtendienst "X" mitteilte.