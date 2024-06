In Berlin haben Studierende am Donnerstagabend ein propalästinensisches Protestcamp an der Freien Universität (FU) in Dahlem errichtet. Etwa 50 Teilnehmer hätten sich mit Zelten in der Nähe des Henry-Ford-Baus niedergelassen, teilte der Lagedienst der Polizei dem rbb am späten Abend mit. Bisher sei alles ruhig verlaufen. Die Polizei überwache die Veranstaltung.

Eine Gruppe von Studierenden hatte angekündigt, das Camp zu errichten, um gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen zu protestieren.