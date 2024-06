Frieda Bln-Lbg Montag, 03.06.2024 | 11:27 Uhr

Also, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten: Entweder Ausgaben senken und/oder Einnahmen erhöhen. Das weiß jeder BWLer.

Auf der Einnahmenseite ist in BE noch viel Luft nach oben: z. B. Parkraumbewirtschaftung in allen Bezirken, keine halben Parkgebühren für Carshering-Fahrzeuge, Hundesteuer für Qualzucht-Hunde rauf ...

Ich hab von Gemeinden gelesen, die MA des Ordnungsamtes als Mülldetektive einsetzen und dadurch erheblich mehr Einnahmen haben.