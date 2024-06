In Berlin wurden bisher in 92 Fällen bereits verhängte Strafen wegen Verstößen mit Marihuana oder Haschisch reduziert. Das teilten die Staatsanwaltschaften der Hauptstadt mit. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur dpa wurden in Berlin etwa 100 Fahndungen nach Straftätern zurückgenommen. In vielen Fällen kamen Verurteilte frei, eine bundesweite Gesamtzahl allerdings liegt bislang nicht vor.