Bild: Imago Images/Seeliger

Am 31. August 1994 ist der Abzug vertragsgemäß abgeschlossen. Der russische Präsident Boris Jelzin und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl zelebrieren die Verabschiedung in Berlin gleich an mehreren Orten: im Schloss Bellevue, im Roten Rathaus, auf dem Gendarmenmarkt und am Ehrenmal in Treptow.