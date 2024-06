In mehreren Brandenburger Städten und Gemeinden stehen am Sonntag Stichwahlen um das Bürgermeisteramt an. Dort konnte sich bei der Kommunalwahl vor drei Wochen kein Bewerber oder keine Bewerberin durchsetzen. Es geht sowohl um hauptamtliche als auch ehrenamtliche Posten.

In der Uckermark sind Stichwahlen in Angermünde, Lychen und der Gemeinde Uckerland angesetzt. In Spree-Neiße betrifft es etwa Döbern und Wiesengrund, im Elbe-Elster-Kreis Mühlberg, in Dahme-Spreewald Mittenwalde sowie Golßen und in Oberspreewald-Lausitz die Gemeinde Luckaitztal.



In Angermünde treten der parteilose Amtsinhaber Frederik Bewer und die ebenfalls parteilose Ute Erhardt gegeneinander an. In Lychen ist es Jan Genschow von der Wählergemeinschaft "Lychen tut gut", der die parteilose Amtsinhaberin Karola Gundlach herausfordert.

In der Gemeinde Uckerland hat Amtsinhaber Matthias Schilling von der SPD die absolute Mehrheit mit gut 48 Prozent der Stimmen nur knapp verpasst. Die Einzelbewerberin Marleen Glasow kam auf 35 Prozent im ersten Wahlgang.