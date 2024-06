Michael Samstag, 29.06.2024 | 11:12 Uhr

Was ist daran falsch die unkontrollierte Migration zu stoppen und nur die in unser Land zu lassen die hier auch ein Bleiberecht haben und sich auch integrieren wollen.

Was die unkontrollierte Migration in den letzten Jahren verursacht hat, kann man jeden Tag hören und lesen, wenn das ihre Vorstellungen von einem friedlichen miteinander ist na dann gnade uns Gott.

Und wenn man liest das über 70 % das gendern ablehnen, dann scheint es in der Bevölkerung nicht so beliebt zu sein.

Auch ihre so geliebten Volksparteien versprechen uns das blaue vom Himmel und was dabei rauskommt sieht und spürt man jeden Tag.

Hier wird immer soviel von Vielfalt und Toleranz geschrieben, aber für die Parteienlandschaft scheint das nicht zu gelten.

Wenn der BSW schon in der kurzer Zeit ein so großen Zuspruch in der Bevölkerung hat ,würde ich mir an Stelle der anderen Parteien mal die Frage stellen ob die Menschen in diesem Land mit dieser Art von Politik noch einverstanden sind.