Zum besseren Schutz der meist weiblichen Opfer von Gewalt durch Ehemänner und Partner sollen künftig auch Täter früher und besser beraten werden.



Dazu beginnt an zwei Polizeiabschnitten im Norden Berlins und in Köpenick im Südosten ein Pilotprojekt einer "Servicestelle Wegweiser", wie Polizei und Senatsjustizverwaltung am Montag mitteilten. Die Täter, größtenteils Männer, hätten oft Hemmungen, "sich selbstständig an eine Beratungseinrichtung für Anti-Gewalt-Arbeit zu wenden", hieß es.