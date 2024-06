In einer Sondersitzung haben die Bezirksverordneten von Berlin-Lichtenberg am Donnerstagabend den Weg für die Abwahl des umstrittenen Stadtrats Kevin Hönicke (SPD) frei gemacht.



Die vier Fraktionen von SPD, CDU, Grüne und Linke stimmten darin überein, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Hönicke nicht mehr möglich sei. In einer weiteren Sitzung am 11. Juli soll über einen Abwahlantrag abgestimmt werden.