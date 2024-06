Die Linke in Brandenburg will am Samstag in Eberswalde (Barnim) ihr Programm für die Landtagswahl im Herbst beschließen. Es ist die erste Tagung des neunten Landesparteitages.

In einem Antrag der Parteispitze steht unter anderem die Forderung, eine Landeswohnungsbaugesellschaft zu gründen, um günstige Mieten zu ermöglichen. Außerdem will die Partei, dass der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide stärker kontrolliert wird.